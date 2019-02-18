"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с большой речью, в которой опишет Brexit как сигнал европейцам проснуться и призовет Европу быть более напористой наряду с конкурирующими мировыми державами.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощников Макрона.

Место и дата выступления еще не установлены, но помощники французского президента утверждают, что речь президента станет важнейшей со времени выступления Макрона в Сорбоннском университете в Париже в сентябре 2017 года, когда он призвал к фундаментальной реформе Европейского союза.

Его слова станут "предупредительным выстрелом" для континента, заявили помощники Макрона. "Если мы, европейцы, не хотим иметь других Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной обороны в статусе-кво, мы должны проснуться", - заявил источник в комментарии агентству.

Речь Макрона совпадает с ростом напряженности на Западе, вызванной политикой президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" и выходом Британии из ЕС. Более напористые Китай и Россия также создают серьезные проблемы для блока.

В речи французский лидер сосредоточится на поддержке "Европы, которая защищает" перед европейскими выборами 26 мая и попытается убедить избирателей в необходимости реформирования европейской торговой, конкурентной, цифровой и климатической политики.

Также он попытается убедить европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке в безжалостном мире.