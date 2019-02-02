США пообещали Венгрии давить на Киев по языку меньшинств - диппереписка

Позиция США по спору между Венгрией и Украиной относительно положений украинского закона об образовании, касающихся языка меньшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта.

Об этом пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36 со ссылкой на дипломатическую телеграмму, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо.

Телеграмма содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся 18 декабря в Вашингтоне.

"В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасном прецеденте, который может создать ее закон об образовании", - отмечает документ.

Митчелл якобы признал, что "отрицания Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и США постоянно поднимают это перед украинской стороной".

"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины. Митчелл пожаловался Мадяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине как о "буферном государстве".

По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017.