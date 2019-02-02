Посол Украины в Чехии: "война" УПА с волынскими чехами - миф, созданный коммунистами

Коммунисты Чехословакии после Второй мировой войны придумали миф о том, что Украинская повстанческая армия (УПА) якобы вела войну против чехов на Волыни.

Об этом в обнародованном 1 февраля интервью Radio Praha заявил посол Украины в Чехии Евген Перебийнис.

"Тема Украинской повстанческой армии в Чехии создана несколько искусственно. Разумеется, история УПА неоднозначна и в определенной степени противоречива, однако Украинская повстанческая армия не воевала с волынскими чехами - тому есть доказательства в архивных документах и ​​исследованиях историков. Так что это - миф, созданный в Чехословакии коммунистами после Второй мировой войны, который, к сожалению, жив и сегодня", - сказал посол.

Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком 28 января, Прага и Киев решили создать неформальную площадку для дискуссий между историками и представителями гражданского общества обеих стран, чтобы противодействовать манипуляциям с историческими вопросами.

Ранее лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип раскритиковал министра Петршичека, который заявил, что признание Киевом воинов УПА и ОУН борцами за независимость - это внутреннее дело Украины, не касающееся Чехии.

Филип пытался представить как конфликт между украинцами и чехами трагедию в Малине (ныне Ривненская область) в июле 1943 года, когда в результате карательной акции в одной церкви были сожжены украинцы, чехи и поляки.