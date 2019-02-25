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Популярность Макрона восстановилась, поддержка "желтых жилетов" упала – опрос

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Популярность Макрона восстановилась, поддержка "желтых жилетов" упала – опрос

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:11

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона восстановилась до уровня, не наблюдавшегося после начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября, на фоне снижения поддержки движения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Odoxa, сообщает Reuters.

Доля людей, которые считают Макрона хорошим президентом, выросла до 32% в этом месяце - такой его популярность была, когда протесты только начинались.

Опрос показал: 55% респондентов считают, что протесты должны остановиться. Впервые четкое большинство высказалось за остановку протестов.

Однако в минувшую субботу количество протестующих несколько увеличилось. По оценкам Министерства внутренних дел, 46 тыс. человек по всей стране приняли участие в пятнадцатой подряд акции протеста.

Ранее сообщалось, что во Франции вынесли приговоры 1800 участникам движения "желтых жилетов". Еще около 1400 человек ожидают вынесения приговора.

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Макрон Франция Протести у Франції
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