ЕС - Молдове: выборы показали, что избирательное законодательство требует изменений

Европейский союз заявляет, что парламентские выборы в Молдове, которые впервые прошли по смешанной системе, подтвердили необходимость выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ по приведению избирательного законодательства в соответствие международным стандартам.

Об этом говорится в заявлении от имени спикера службы внешних действий ЕС, обнародованном в понедельник в Брюсселе.

"Это были первые выборы, проведенные в рамках недавно введенной смешанной избирательной системы. Как уже говорилось в выводах Совета от 26 февраля 2018 года, большинство значительных поправок, внесенных в Избирательный кодекс в 2017 году, не соответствовали некоторым из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ/ОБСЕ.

Проведение этих последних выборов подтвердило необходимость выполнения этих рекомендаций и продолжение усилий по приведению избирательного законодательства в соответствие с международными стандартами", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили о предварительных выводах международных наблюдателей, согласно которым выборы были признаны конкурентными, и такими, при которых основные права в целом соблюдались.

Тем не менее, на протяжении всей кампании и в день выборов было зафиксировано заявления о давлении на государственных служащих, признаки подкупа голосов и злоупотребления государственными ресурсами.

"Все недостатки, выявленные наблюдательной миссией БДИПЧ/ОБСЕ, должны быть устранены на основе рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ с учетом предстоящих выборов на всех уровнях", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что партнерство блока с Молдовой будет по-прежнему сосредоточено на создании ощутимых преимуществ для граждан страны.

"В этом духе Европейский союз полон решимости сотрудничать с теми силами в Республике Молдова, которые поддерживают процесс реформ, лежащий в основе Соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами, независимо от политической принадлежности, обеспечения независимости судебной власти и деполитизации государственных институтов", - говорится в заявлении.

Напомним, первое место по итогам выборов в Молдове заняла пророссийская партия социалистов, однако ей не хватит голосов для формирования правительства.

На втором месте - блок оппозиции ACUM, объединивший ключевые оппозиционные партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе.

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