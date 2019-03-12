Европейская народная партия не снимает своих требований к Орбану

Лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер после переговоров с премьером Венгрии в Будапеште заявил, что встреча не решила проблем, которые могут привести к исключению партии Орбана из состава Европейской народной партии.

Об этом политик, официальный кандидат на пост президента Европейской комиссии, заявил во вторник по итогам встречи, сообщает Reuters.

Манфред Вебер требовал от партии власти Венгрии "Фидес" немедленного и окончательного прекращения антиевропейских кампаний.

Он также требовал восстановления поддержки правительством Венгрии Центральноевропейского университета, основанного либеральным финансистом Джорджем Соросом, а также - извинения перед партиями-членами ЕНП.

"Сегодня мои переговоры с премьер-министром Орбаном прошли в конструктивной атмосфере, но проблемы еще не решены", - сказал в Будапеште Вебер.

"Мы все еще должны среди членов ЕНП оценить и обсудить будущие решения. У нас, в ЕНП, есть четкие фундаментальные ценности, и эти ценности не подлежат обсуждению для нас. Их должны соблюдать все участники ЕНП, в том числе и "Фидес". Три требования, о которых я просил, все еще есть этому доказательством", - сказал он.

Напомним, целый ряд партий-членов Европейской народной партии призвали исключить партию Орбана "Фидес", частично из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.