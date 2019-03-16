Словакия избирает нового президента

16 марта словаки выбирают нового главу государства. Избирательные участки открыты с 8 до 23 по Киеву.

Об этом пишет Aktuality.sk.

На пост президента в первом туре выборов претендуют 13 кандидатов, более 4,45 млн граждан, проживающих дома и за рубежом, могут проголосовать. Выборы стоили более 12,7 млн евро.

В Братиславе интенсивно идет дождь, который продолжался в течение ночи, но достаточно много избирателей идут на выборы утром, говорится в сообщении.

По данным предыдущих опросов, за Зузану Чапутову, которую поддерживает несколько оппозиционных объединений и действующий президент Андрей Киска, готовы отдать свои голоса большинство словаков.

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович, который является кандидатом от правящей партии Smer, значительно уступал Чапутовой.

Также среди кандидатов судья Верховного суда Штефан Харабин, председатель партии "Котлеба-Народная партия Наша Словакия" Мариан Котлеба и другие кандидаты, чей рейтинг был менее 5%.

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