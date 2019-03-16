Греция осудила комментарии Эрдогана о нарушениях авиапространства

Министерство иностранных дел Греции раскритиковало комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что его страна будет реагировать каждый раз, когда греческие истребители летают над Эгейским морем.

Об этом пишет Ekathimerini.

"Попытки Турции сравнивать полеты турецких военных самолетов, которые нарушают национальный суверенитет Греции, с миссиями идентификации и перехвата военно-воздушных сил Греции, направленными на защиту национального суверенитета, являются абсолютно неприемлемыми", - говорится в сообщении министерства.

"Турецкие военные самолеты нарушают греческое национальное воздушное пространство почти ежедневно, в том числе путем маловысотных полетов над населенными греческими островами. Это практика, которую Греция систематически осуждает и о которой отчитывается, как в двустороннем формате, так и в компетентных международных органах", - заявили в Афинах .

Министерство добавил, что правовой статус Эгейского моря является "четким и полностью закрепленным" в международном праве и "не оставляет места для сомнений".

Напряженность между Грецией с Турцией усилилась после того, как ведущие турецкие политики снова поставили под сомнение суверенитет Греции в Эгейском регионе. Анкара и Афины провели 2018 год в спорах и взаимных обвинениях из-за морских инцидентов.