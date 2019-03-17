Порошенко обещает в случае победы поднять вопрос ПДЧ для Украины в декабре

Президент Порошенко в случае переизбрания на второй срок обещает поднять вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на лондонском саммите Альянса в декабре.

С таким обещанием действующий глава государства выступил на встрече с избирателями в центре Киева в воскресенье, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко.

Он отметил, что если избиратели окажут ему мандат еще на 5 лет, то на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года он "намерен поставить вопрос о ПДЧ".

Порошенко сообщил также, что написал об этом в письме генеральному секретарю НАТО Енсу Столтенбергу. Как известно, после получения Украиной статуса "страны-аспиранта" в марте прошлого года в письме к генеральному секретарю НАТО Порошенко попросил предоставить Украине План действий по членству в альянсе.

В НАТО приняли во внимание письмо Порошенко и заявили, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Президент Порошенко в рамках предвыборной кампании обещает, что Украина получит План действий по членству в НАТО в 2023 году.

Необходимо отметить, что предоставление Плана действий по членству в НАТО одобряется односторонним решением Альянса. Сейчас в Альянсе отказываются вести диалог о предоставлении Украине ПДЧ, и не существует подтверждений того, что это изменится в 2023 году.