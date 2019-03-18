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Парламент не будет голосовать за то же соглашение о Brexit - спикер

Понедельник, 18 марта 2019, 19:22

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков предупредил правительство, что прежде чем парламент будет голосовать за соглашение о Brexit третий раз, его текст должен быть изменен.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам спикера, голосование состоится, если правительство желает выдвинуть "новое предложение".

"То, чего правительство не может сделать, это повторно подать в палату то же предложение или практически то же самое, которое было на прошлой неделе, и было отклонено 149 голосами", - сказал Берков.

Спикер отметил правило, датируемое 1604 годом, согласно которому один и тот же документ не должен быть повторно поставлен на голосование.

"Это правило необходимо для обеспечения разумного использования времени палаты и должного уважения к решениям, которые она принимает", - сказал он.

На прошлой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения. Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС.

Тереза ​​Мэй надеется провести третье голосование по своему соглашению о Brexit. По словам главы МИД Великобритании Джереми Ханта, правительство снова вынесет соглашение на голосование, если будет уверено, что Палата общин поддержит документ с третьей попытки.

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Brexit Великобритания
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