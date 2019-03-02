Скандал вокруг мяса: в конфликт Чехии и Польши вмешался ЕС

В Еврокомиссии уверены, что меры, введенные Чехией в отношении поставок мяса из Польши, - необоснованно жесткие.

Об этом пишет Radio Praha.

В начале февраля в Чешскую Республику и ряд других стран было ввезено более тонны говядины, которая может быть заражена сальмонеллой. Большинство мяса удалось изъять и уничтожить, но определенное количество успели продать потребителям.

В официальном письме Чешской Республике Еврокомиссия указывает на то, что строгость проверок не соответствует сути инцидента, несмотря на то, что в польской говядине была обнаружена сальмонелла. В Министерство сельского хозяйства поступило письмо с требованием прекратить проверки ввозимого товара.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анки Падурару, Комиссия рассмотрела введеные чешской стороной меры безопасности и считает их не соответствующими инциденту..

Однако Чешская Республика, несмотря на призыв Брюсселя, не намерена отказываться от проверок, рассказал министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

"Польский министр пообещал мне, что они применят все необходимые меры. Польская сторона пытается убедить нас, что они предоставляют нам всю имеющуюся у них информацию и шаги, которые они делают, ситуацию решат. Однако мы хотим подождать результатов всех проверок, потому что пока наши переговоры находятся на уровне обещаний", - сказал он.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Чехии, около 300 кг такого мяса поступило в магазины Праги, Варнсдорфа, Нового Быджова и Костелеця-на-Лабе, а также в отдельные рестораны.

С тех пор Чехия ужесточила проверки ввозимого из Польши мяса, что вызвало недовольство в Брюсселе.

Польша пообещала ввести более строгие правила на мясокомбинатах: там устанавливаются камеры, которые будут следить за ситуацией 24 часа в сутки. Кроме того, теперь проверку экспортируемого мяса не будут проводить частные ветеринары. По словам министра Томана, в случае, если эти меры действительно будут осуществлены, Чехия отменит проверки.

Тем временем в Чехии обнаружили партию куриного мяса, которое также может содержать сальмонеллу. Доставленный в Злинский и Оломоуцкий край продукт происходит из той же партии, в которой уже была обнаружена опасная бактерия. Поставщиком является польская компания Inter-Natural 2000.

Напомним, скандал разгорелся из-за демонстрации на польском телевидении скрытой съемки на бойне в Острув-Мазовецкой на северо-востоке Польши. На видео показали, как больных коров затягивают с грузовых автомобилей на бойню.

Польские власти признали, что эта говядина попала в Финляндию, Венгрию, Эстонию, Румынию, Швецию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.