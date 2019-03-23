Премьер Британии может отказаться от третьего голосования по соглашению о Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй дала понять, что может не вынести на третье голосование соглашение о Brexit, если в парламенте не наберется достаточной поддержки.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо премьера депутатам.

Если на следующей неделе парламент одобрит соглашение о Brexit, ЕС согласен отложить дату выхода Британии с ЕС до 22 мая. Если же нет, и при отсутствии альтернативного плана – Британия выйдет из ЕС 12 апреля.

В письме депутатам Мэй отметила, что сейчас у них есть четыре четких варианта выбора: принять ее сделку, попросить о длинной отсрочке выхода из ЕС, что означает участие в выборах в Европарламент, отозвать статью 50 Договора о ЕС, которая запустила процесс Brexit, а также выйти из блока без соглашения.

Стоит отметить, что спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил повторное вынесение соглашения на голосование пока в нее не будут внесены существенные изменения.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

Подробнее об имеющихся вариантах читайте в статье "Отложенный жесткий Brexit: как и когда Великобритания будет выходить из состава ЕС".