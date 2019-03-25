Франция и Германия учредили совместную парламентскую ассамблею

25 марта в Париже начала свой первый саммит новая франко-германская парламентская ассамблея.

Об этом пишет DW.

В совместном парламентском саммите приняли участие 50 депутатов Бундестага и 50 законодателей из нижней палаты парламента Франции. Президент Бундестага Вольфганг Шойбле и президент Национальной Ассамблеи Ричард Ферран подписали акт о создании нового формата сотрудничества.

Шойбле заявил, что он "подчеркивает наше обязательство закрепить сотрудничество в европейском контексте".

"Германия и Франция несут особую ответственность за Европу", - сказал президент Бундестага, добавив, что новая ассамблея "не повредит и не отменит суверенитета любой нации".

Ферран назвал заседание в понедельник "историческим днем". Ассамблея будет собираться дважды в год. Она будет принимать совместные резолюции в Национальную Ассамблею и Бундестаг, которые не будут иметь обязывающей юридической силы.

В январе Париж и Берлин обновили Елисейское соглашение - послевоенный пакт о примирении 1963 года - подписав новый договор в Аахене.

Аахенский договор имеет целью усилить трансграничное сотрудничество вдоль 450-километровой границы стран, а также улучшить координацию между двумя странами, когда речь идет о решении таких международных проблемах, как изменение климата и терроризм.

Договор обязывает Берлин и Париж к более тесным внешнеполитическим и оборонным связям, продвижению франко-германских междугородных проектов, а также к согласованию трансграничных академических званий.