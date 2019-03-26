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Три члена правительства Великобритании подали в отставку из-за Brexit

Вторник, 26 марта 2019, 08:09

Три члена британского правительства, несогласные с политикой премьер-министра Терезы Мэй о Brexit, подали в отставку после того, как парламент накануне решил провести серию голосований о дальнейшей судьбе выхода страны из ЕС.

Парламентский заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и парламентский заместитель министра здравоохранения Стив Брайн заявили, что уходят в отставку, сообщает BBC.

Харрингтон обвинил правительство Мэй в том, что оно "играет в рулетку с жизнями и средствами к существованию подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса".

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Палата общин Великобритании в понедельник поздно вечером проголосовала за то, чтобы в среду провести голосование по различным сценариям выхода из тупика, в который зашел Brexit.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на этой неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

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Brexit Великобритания
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