В Эстонии проходят парламентские выборы, главная борьба - между тремя партиями

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, проходят парламентские выборы, которые определят состав эстонского парламента на следующие четыре года.

Голосование проходит с 9:00 до 20:00 на 451 избирательном участке по всей стране, сообщает портал ERR.

В предварительном голосовании, с учетом электронного голосования, уже приняли участие почти 350 тысяч человек или 40% от общего числа избирателей.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков в 20:00.

В выборах принимают участие 10 партий. Последние опросы показывали, что сразу три партии претендуют на первое место.

Фактически лидирует в избирательной гонке либеральная Партия реформ, которую возглавляет бывшая депутат Европарламента Кая Каллас. Ей прогнозируют 25,7% голосов избирателей.

На втором месте - партия "Центр" премьер-министра Юрия Ратаса - 24,7%. Крайняя правая Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) увеличила свой рейтинг вдвое до 21,3%.

По прогнозам, в парламент, состоящий из 101 депутата, войдут 5-6 партий, что может осложнить создание коалиции.