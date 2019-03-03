Евроскептики выдвинули Мэй требования относительно соглашения по Brexit - СМИ

Восемь британских депутатов-евроскептиков выдвинули премьер-министру Терезе Мэй ключевые условия, после выполнения которых они готовы поддержать ее соглашение о Brexit.

Они хотят изучить все договоренности, которых генпрокурор Джеффри Кокс достигнет с Брюсселем по "бекстопу" в Северной Ирландии, чтобы убедиться, что он будет временным, сообщает BBC.

"Бекстоп" является инструментом, который позволит избежать жесткой границы с Ирландией после Brexit. Эта новость поступила после того, какая стало известно о росте готовности британских депутатов к компромиссу.

"Генеральному прокурору необходимо дать юридически обязывающую гарантию того, что"бекстоп" будет временным", - сказал консерватор Грэм Брейди.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта. Депутаты в прошлом месяце отклонили соглашение Мэй о Brexit 230 голосами. Мэй считает, что большинство депутатов, которые проголосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся добиться изменений, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.

Она пообещала депутатам еще одно голосование по ее соглашению до 12 марта. Если документ не поддержат, то депутаты проголосуют по выходу страны из ЕС без соглашения, а затем, до 14 марта, состоится голосование, не следует ли отложить Brexit на короткий срок.

В воскресенье консервативные депутаты-евроскептики во главе с Джейкобом Рисом-Моггом объявили о "трех тестах", которые правительство должно пройти, чтобы завоевать их поддержку. Они призвали создать юридически обязывающий механизм для выхода из "бекстопа", с четким планом завершения его действия и недвусмысленным формулировкой в ​​юридических выводах правительства, сообщает The Sunday Times.