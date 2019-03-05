Поджог союза венгров в Ужгороде: трем полякам грозит от 10 до 12 лет тюрьмы

В Кракове 4 марта состоялся суд над поляками, совершившими нападение на центр венгерской культуры в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом пишет "Польское радио".

Трех поляков – лидера группы Михала Прокоповича, 21-летнего Адриана Марглевского и 25-летнего Томаша Рафала Шимковьяка – судят по обвинению в совершении преступления террористического характера, которое заключалось в нанесении фашистских символов и поджоге здания. Прокоповича также обвиняют в финансировании этих действий и подстрекательстве к ним.

По словам прокуратуры, такие действия должны были "намеренно публично побудить к нетерпимости на национальной почве между украинцами и венграми", а также привести к "нарушению государственного устройства Украины и углубить национальные разделения между украинцами и венграми". Прокоповичу грозит до 12 лет лишения свободы, Марглевскому и Шимковьяку – до 10 лет.

Адвокаты подсудимых внесли в понедельник ходатайство с просьбой сделать судебный процесс закрытым, мотивируя это тем, что иностранные СМИ, пишущие о деле, раскрыли фото и личные данные обвиняемых. Суд отклонил это заявление.

Марглевский и Шимковьяк в понедельник признались в своем участии в акции, однако не согласились с правовой классификацией их деяния как теракта.

"Целью акции было уничтожение собственности и ухудшение отношений между венгерским меньшинством и Украиной, а не поджог центра венгерской культуры в Ужгороде", – сказал Марглевский.

Несколько раз он повторил, что они должны были только повредить фасад здания и оставить видимые следы. На вопрос о том, почему они повторили свои действия после первой неудачной попытки, обвиняемые заявили, что первый результат не удовлетворил заказчиков, так как бутылка с "коктейлем Молотова", брошенная в здание, "отлетела и упала на тротуар", не нанеся повреждений центру.

Шимковьяк тоже объяснил, что он не знал, кто был заказчиком этой акции, и не имел влияния на решение о ее ходе и повторении. Его задачей, как он заверил, были записи на камеру, а мотивацией – деньги.

Марглевский и Шимковьяк сказали в суде, что каждый из них получил за атаку на центр в Ужгороде по тысяче злотых до и дополнительно по тысяче после совершения нападения.

По словам Шимковьяка, еще до поездки в Украину они выяснили с Прокоповичем, что эта акция не связана с деятельностью радикальной ультраправой организации Falanga, к которой причастен последний.

Шимковьяк признал, что он был когда-то членом "Фаланги" и принимал участие, в частности, в организованных ею демонстрациях. Марглевский заявил, что никогда не был членом "Фаланги".

"Я хочу извиниться перед польской стороной за то, что мои действия могли негативно повлиять на восприятие нашей страны за рубежом, перед венгерской стороной – за уничтожение имущества и перед украинской – за то, что, как гость в их стране, я совершил такой проступок", – сказал Шимковьяк в суде.

Прокопович еще во время прошлых заседаний приводил доводы, что заказчиком атаки был немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, помощник депутата партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера.

Адвокат одного из обвиняемых попросил в понедельник допросить – в рамках международной правовой помощи – Оксенрайтера, чтобы тот разъяснил, общался ли он с Прокоповичем по поводу преступлений в Ужгороде.