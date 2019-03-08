Премьер Британии просит ЕС о выборе в пользу мягкого Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, стремясь избежать поражения в парламенте при одобрении соглашения о Brexit, просит Европейский Союз помочь ей завоевать поддержку британского парламента.

В своем выступлении в пятницу, за три недели до запланированного Brexit, Мэй планирует заявить Евросоюзу, что выход Британии с договором - в интересах ЕС, сообщает BBC.

Мэй посетит рабочих в Гримсби в пятницу, за несколько дней до второго голосования в палате общин по соглашению о выходе страны из ЕС, о котором она договорилась с Брюсселем. Она скажет в выступлении: "Депутаты должны будут сделать важный выбор на следующей неделе, но свой выбор должен сделать также ЕС".

"Мы оба являемся участниками этого процесса. Выход Британии с договором - в интересах Европы. Мы работаем с ними, но решение, которое Европейский союз примет в течение следующих нескольких дней, будет иметь большое влияние на результаты голосования", - скажет Тереза ​​Мэй.

Как отмечает BBC, публичный призыв к ЕС о компромиссе всего за четыре дня до голосования является свидетельством того, насколько жесткими были переговоры с ЕС в последние дни.

Накануне руководство ЕС дало Лондону 48 часов для того, чтобы он представил новые предложения для выхода из "тупика" по Brexit. Европейские чиновники заявили, что будут работать все выходные без перерыва, если до вечера пятницы получат "приемлемые идеи" относительно "бекстопа" - защитного механизма, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Британские депутаты должны вновь проголосовать за соглашение о Brexit на следующей неделе. Если они снова отклонят соглашение, то в Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты выхода 29 марта.