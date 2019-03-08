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Обнаженные активистки Femen разрушили забор на улице красных фонарей в Гамбурге

Пятница, 8 марта 2019, 17:42

Обнаженные активистки Femen в Международный женский день разрушили защитный забор на улице красных фонарей в Гамбурге, выступая против сексуальной эксплуатации женщин, торговли и сексуального насилия.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Этой акцией организация хочет "осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие, которое скрывается за воротами и дверями секс-индустрии", пояснили в Femen на своей Facebook-странице.

 
ФОТО: AFP

Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Для женщин и мужчин моложе 18 лет доступ на 100-метровую улицу запрещен. На Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки, которые разговаривают с прохожими мужчинами.

 
Фото: AFP

Активистки также раскритиковали тот факт, что общественная улица десятилетиями была недоступной для женщин. Одна из активисток написала на спине англоязычную надпись "Между женщинами - никаких стен".

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Германия
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