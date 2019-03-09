Большинству министров правительства Германии придется летать рейсовыми самолетами

Большинство членов кабинета министров Германии вскоре будут вынуждены совершать служебные перелеты на обычных рейсовых самолетах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правительственные воздушные лайнеры теперь будут предоставляться только нескольким высшим государственным чиновникам, среди которых федеральный президент, канцлер, вице-канцлер и министры иностранных и внутренних дел.

Представитель ВВС Германии также сообщил, что после ряда аварий и технических проблем на правительственных самолетах канцлер ФРГ Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера в служебных полетах должен сопровождать запасной самолет.

Напомним, в конце февраля глава МИД Германии Гайко Маас не смог вовремя вылететь из столицы Мали в связи с неисправностью правительственного самолета.

В последние годы немецкие правительственные самолеты часто сталкивались с техническими проблемами.

В ноябре 2018 канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита"Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за сбоя электронных систем в правительственном самолете.

В январе министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам Южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце вылет правительственного самолета "Теодор Гойс" с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером из Эфиопии был отложен, причиной чего стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.