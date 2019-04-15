18% словаков хотят более пророссийской внешней политики – опрос

Социологический опрос для TV Markiza показал, что почти 62% словаков выступают за четко проевроатлантическую внешнеполитическую ориентацию, а 18% хотят более пророссийской внешней политики. Более 20% затруднились ответить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DenikN.

Результаты опроса, в котором приняли участие 1200 респондентов, показали, что явное большинство словаков поддерживают Министерство иностранных дел, говорится в материале.

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Две внешнеполитические концепции отождествляли с конкретными политиками: с одной стороны, с министром иностранных дел Мирославом Лайчаком, с другой - с лидером Словацкой национальной партии (SNS) и председателем словацкого парламента Андреем Данко.

Как известно, Данко - председатель евроскептической националистической партии SNS. Он неоднократно посещал РФ, а в прошлом году в Госдуме называл санкции против России бесполезными и назвал своим другом спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Похожее исследование, которое использовало другую методологию, показало, что Россия положительно отражается в 21% сообщений в социальных сетях в Словакии, Чехии и Венгрии.