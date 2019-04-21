Украинцы в Италии активно голосуют на выборах президента

Украинские избиратели в Италии активно голосуют во втором туре выборов президента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Риме с 8 утра начал работать избирательный участок в помещение посольства Украины в Италии, и уже к открытию была очередь из избирателей.

"В праздничный день украинцы активно реализуют свое право голоса. Поздравляем всех с Вербным воскресеньем и желаем хорошего настроения", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме Рима, украинцы в Италии могут проголосовать в консульствах в Милане и Неаполе.

Напомним, в Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. Очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоят примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Голосование там уже завершилось.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.