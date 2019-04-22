Премьер Армении обратился к Зеленскосу на украинском языке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после победы Владимира Зеленского поздравил победителя, опубликовав твит на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!", - написал Пашинян в своем Twitter.

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Пашинян выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.

"Уверен, на этой должности вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной приобрели новый уровень и служили нашим народам! Желаю вам успехов!", - добавил премьер Армении.

Напомним, после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.

Также Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Макроном. А первой стал его телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой.