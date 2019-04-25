Глава МИД Венгрии раскритиковал закон о языке, возлагает надежды на Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый в четверг Верховной радой закон о языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hirado.

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал анти-венгерскую политику.

"Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко", - сказал Сийярто.

"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.

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По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной , и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Петер Сийярто.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня приняла Верховная рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.

Как известно, Венгрия также недовольна принятым законом об образовании и обвинила Украину в несоблюдении прав меньшинств и объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.