Второй крупнейший аэропорт Дании исправил название Kiev: это была ошибка

Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Дании.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. В расписании рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашую столицу. Сейчас это исправлено ", - говорится в ответе аэропорта на имя посла Украины в Дании Михаила Видойника.

Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Канады в городе Торонто начал употреблять написание названия украинской столицы Kyiv согласно украинской транслитерации.

Напомним, один из крупнейших международных аэропортов мира - стамбульский аэропорт имени Ататюрка - начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерации.

Недавно аэропорты Будапешта, Таллинна и Вильнюса исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также принимать название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.