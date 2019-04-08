ЕС согласится отложить Brexit на длительный срок - СМИ

Страны ЕС готовы утвердить длительную отсрочку выхода Великобритании, несмотря на растущую обеспокоенность тем, что продолжающийся хаос вокруг Brexit будет нести политические и экономические издержки для континента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

12 апреля пройдет экстренный саммит ЕС, на котором премьер Британии Тереза Мэй попросит отложить Brexit только до 30 июня, но официальные лица и наблюдатели ожидают, что лидеры 27 стран ЕС изучат идею более длительного "гибкого" продления до 2020 года.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на прошлой неделе, что отсрочка может продлиться до года, но может быть сокращена, если Мэй удастся утвердить соглашение о выходе в британском парламенте.

Европейский чиновники ясно дали понять, что предложение Туска является его личным мнением "Это позиция господина Туска, а не совета", - сказал один дипломатический источник.

В Париже дипломатический источник отклонил предложение Туска как "неуклюжий пробный шаг", а президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что Мэй должна представить "заслуживающий доверия план" для организованного выхода.

Большинство из 27 стран настаивают, например, на том, что Британия должна быть готова принять участие в выборах в Европарламент, которые начнутся 23 мая, если она все еще будет в блоке, и Мэй начала планировать выборы.

Но другие страны, такие как Германия и, прежде всего, Ирландия, настаивают на том, чтобы Лондон получил пространство и нашел решение, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

"Нам понадобится веская политическая причина для отсрочки. В противном случае, зачем самому Евросоюзу брать на себя такую ​​ответственность?", - отметил один из дипломатов.

Многие столицы ЕС разделяют обеспокоенность тем, что бесконечная серия неубедительных отсрочек может подорвать выборы, формирование новой Европейской комиссии после голосования или принятие решений в институтах ЕС.

Тем не менее, "никто на самом деле не против гибкости господина Туска", - сказал другой дипломат, который участвовал в переговорах на высоком уровне в Брюсселе между 27 странами и британской делегацией.

Дипломаты, однако, признают, что они следят за новостями из Лондона "три раза в день" и что доверие к способности Мэй выполнить свои обязательства падает.

"Следующие несколько дней или часов будут критическими", - заявил в понедельник министр иностранных дел Испании Хосеп Боррелл.

Напомним, четверть британцев настроены бойкотировать выборы в Европарламент в случае участия страны в них в мае.