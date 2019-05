Ассанж приговорен к 50 неделям заключения

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.

Он передал через своего адвоката письмо суду, в котором, как выразился адвокат, его подзащитный "выразил личное сожаление по поводу своего решения".

"Я оказался в борьбе с ужасными обстоятельствами. В то время я сделал то, что считал лучшим", - сказал Ассанж в письме.

Напомним, 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

Великобритания предоставила Эквадора гарантии, что не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где действует смертная казнь

Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.

Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Позднее органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks попросил об убежище у Эквадора, поскольку опасается выдачи властям США, где ему угрожает пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов в материалах WikiLeaks.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Джулиан Ассанж прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.