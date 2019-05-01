МИД РФ ответил на заявление Помпео о том, что Москва убедила Мадуро не бежать

Российское министерство иностранных дел отвергло утверждение Вашингтона о том, что Москва убедила венесуэльского президента Николаса Мадуро не бежать из страны перед лицом уличных протестов, назвав это заявление частью информационной войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил накануне, что на фоне массовых протестов в Венесуэле Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия убедила его остаться.

Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИД, сказала, что комментарии Помпео являются частью "информационной войны". Москва ранее обвиняла Соединенные Штаты в попытке совершить переворот в Венесуэле, которая является близким российским союзником, а также попытках деморализовать армию, якобы распространяя фейковые новости.

В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.

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США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях.

В демонстрациях пострадало почти 70 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут полное эмбарго и санкции против Кубы, если кубинские войска не прекратят в полном объеме операции в Венесуэле.