Британский суд назначил слушание по экстрадиции Ассанжа

Британский судья заявил, что дело об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа займет "много месяцев", и назначил новое процессуальное слушание на 30 мая.

Судья Майкл Сноу говорит, что слушание по существу состоится 12 июня.

Сам Ассанж, отвечая на вопросы в суде по телесвязи из британской тюрьмы, заявил, что будет бороться против своей экстрадиции в США, где его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона.

Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ассанж назвал свои действия "журналистикой, которая завоевала много наград".

1 мая его посадили на 50 недель в Великобритании, за то, что он скрывался от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ордер на арест Ассанжа был выдан в августе 2012 года, когда он находился под следствием по обвинению в изнасиловании в Швеции.

С тех пор это дело было прекращено, однако Ассанж опасался экстрадиции в США из-за его работу с WikiLeaks и поэтому не покидал помещение посольства.

Основателя WikiLeaks арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне 11 апреля после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Он прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.