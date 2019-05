Румыны штурмовали посольство в Гааге из-за больших очередей на выборах в Европарламент

Граждане Румынии штурмовали собственное посольство в Нидерландах после того, как из-за огромных очередей не успели проголосовать на выборах в Европарламент и на общенациональном референдуме по вопросу антикоррупционного правосудия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция Нидерландов вынуждена была вмешаться в ситуацию, когда несколько сотен человек попытались ворваться в румынское консульство в Гааге.

В Нидерландах проживают около 30 тысяч румын, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димене. Очевидцы сообщают, что люди стояли в очередях по 6-7 часов, но все желающие все равно не успели проголосовать.

После завершения голосования в 21:00 люди начали выбивать двери и прорываться в помещение дипломатического учреждения, полицейским пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу.

По данным румынских СМИ, проблемы с очередями были практически на всех румынских зарубежных участках, в том числе в Брюсселе, Лондоне, Риме, Вене, Праге, Париже, Берлине и других городах.

Romanians queing to vote near the Romanian Consulate in Brussels.#EUelections2019 🇪🇺🇷🇴🇪🇺 pic.twitter.com/KR9PerUGZ0