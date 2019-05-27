Румыны штурмовали посольство в Гааге из-за больших очередей на выборах в Европарламент
Граждане Румынии штурмовали собственное посольство в Нидерландах после того, как из-за огромных очередей не успели проголосовать на выборах в Европарламент и на общенациональном референдуме по вопросу антикоррупционного правосудия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Полиция Нидерландов вынуждена была вмешаться в ситуацию, когда несколько сотен человек попытались ворваться в румынское консульство в Гааге.
De ME slaat boze Roemenen die konden stemmen bij Roemeense ambassade. #EUelections2019 #romania pic.twitter.com/Gslr3erWla— robert bas (@robertpbas) 26 травня 2019 р.
В Нидерландах проживают около 30 тысяч румын, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димене. Очевидцы сообщают, что люди стояли в очередях по 6-7 часов, но все желающие все равно не успели проголосовать.
После завершения голосования в 21:00 люди начали выбивать двери и прорываться в помещение дипломатического учреждения, полицейским пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу.
По данным румынских СМИ, проблемы с очередями были практически на всех румынских зарубежных участках, в том числе в Брюсселе, Лондоне, Риме, Вене, Праге, Париже, Берлине и других городах.
Romanians queing to vote near the Romanian Consulate in Brussels.#EUelections2019 🇪🇺🇷🇴🇪🇺 pic.twitter.com/KR9PerUGZ0— Catalin Ticheru (@catalinticheru) 26 травня 2019 р.
Избирательная комиссия Румынии сообщила, что за рубежом в воскресенье проголосовали 294 361 граждан.
Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.