ЕС и Греция осудили решение Анкары по буровым работам у берегов Кипра

ЕС и Греция осудили решение Турции провести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра и призвали Анкару прекратить незаконную деятельность в восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы и МИД Греции.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с объявленным Турцией намерением осуществлять буровую деятельность в исключительной экономической зоне Кипра. Мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра в его исключительной экономической зоне и воздерживаться от любых таких незаконных действий, на которые Европейский Союз отреагирует должным образом и в полной солидарности с Кипром", - подчеркнула высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Турция в пятницу утром направила буровой корабль "Фатих" с тремя кораблями поддержки и фрегатом со своего южного порта Анталия в направлении морской зоны в 60 километрах от западного прибрежного города Пафос и в пределах континентального шельфа Кипра в нарушение суверенных прав островного государства.

Согласно навигационным сообщением, выданным Анкарой, "Фатих" будет проводить разведочные работы на северо-запад от района, где, по данным Афин и Никосии, встречаются континентальные шельфы Греции и Кипра.

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Однако в пятницу оставалось непонятным, начнет ли "Фатих" операции в этом конкретном районе или где-то поблизости.

"Мы осуждаем решение Турции провести незаконное бурение в исключительной экономической зоне Республики Кипр", - заявили в МИД Греции.

В ведомстве призвали Анкару немедленно прекратить незаконную деятельность, уважать неотъемлемые права суверенного Кипра, воздерживаться от дальнейших действий, подрывающих стабильность в регионе, и возобновить переговоры о справедливом и жизнеспособном решении кипрской проблемы.