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США назвали провокационным шаг Анкары по буровым работам у берегов Кипра

Понедельник, 6 мая 2019, 08:55

США глубоко обеспокоены намерением официальной Анкары приступить к буровым работам в акватории греческой части Кипра (исключительная экономическая зона острова).

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, сообщает "Европейская правда".

"Этот шаг является достаточно провокационным и связанным с риском усиления напряженности в регионе. США призывают власти Турции остановить эту деятельность, и все стороны - к благоразумию", - сказала Ортагус.

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Анкара заявила, что буровые и исследовательские суда уже приступили к работам.

Турция в пятницу утром направила буровой корабль "Фатих" с тремя судами поддержки и фрегатом из своего южного порта Анталия в направлении морской зоны в 60 километрах от западного прибрежного города Пафос в пределах континентального шельфа Кипра в нарушение суверенных прав островного государства.

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