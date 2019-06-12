Грибаускайте выступила в парламенте с последним посланием на посту президента

Президент Литвы Даля Грибаускайте, срок полномочий которой истекает 12 июня, в своем последнем годовом послании к парламенту предостерегла от сотрудничества с враждебными государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", - сказала она.

Грибаускайте сказала, что внешняя политика Литвы основана на "ценностях и доверии, а не на страхе или на смирении". "Международный порядок меняется, и нам следует сохранить ценностный хребет. Это всегда окупится больше, чем попытки угодить кому-либо", - отметила Грибаускайте.

"Хотя мечта некоторых политиков - молчаливый и со всем согласный, президент, который не мешает, - люди хотят руководителя, защищает их интересы, конституционные и человеческие ценности", - заявила Грибаускайте, покритиковав преемника Гитанаса Науседу.

Литва, которая реализует стратегические энергетические проекты, не может оглядываться назад, и должна ориентироваться на Запад, отметила президент. Она акцентировала, что Литва должна и впредь добиваться закрытия Белорусской АЭС в Островце, ведь БелАЭС построена на опасной площадке.

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Говоря о синхронизации электросетей Балтийских стран с континентальной Европой, президент отметила, что с энергетикой все чаще связано политическое влияние.

"С Еврокомиссией мы уже подписали политическое соглашение по синхронизацию электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце мы подпишем окончательное, более подробное соглашение, в Брюсселе, когда я буду на заседании Совета руководителей ЕС. Поэтому давайте не будем оглядываться назад, на Восток, поскольку мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) с московской диспетчерской идет не только электричество, но и политическое влияние", - сказала Грибаускайте.

Как известно, кандидатуру Дали Грибаускайте рассматривают на пост президента Европейского совета.