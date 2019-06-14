Международное следствие на следующей неделе назовет имена виновных в сбивании MH17 - СМИ

Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) анонсировала проведение пресс-конференции 19 июня, во время которой будет представлен прогресс в расследовании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на голландскую телерадиокомпанию NOS.

Нидерландская прокуратура не раскрыла других деталей. Однако NOS пишет, что следователи объявят имена лиц, ответственных за сбивание лайнера.

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Ранее международный коллектив расследователей Bellingcat обнаружил имена различных российских солдат, которые могут быть причастны к выпуску ракеты российского "Бука".

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом с "Бука" русской бригады из Курска.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Россия отвергает обвинения в причастности к краху малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году.