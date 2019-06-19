Нидерланды предприняли дипломатические шаги к РФ в связи с расследованием МН17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство предпринимает такие шаги исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".

Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов уведомило о своих действиях Палату представителей.

Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.