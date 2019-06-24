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В МВД Грузии расследуют действия правоохранителей во время разгона: есть первые отстранения

Понедельник, 24 июня 2019, 18:27

МВД Грузии объявило о начале расследования действий своих сотрудников во время столкновения с протестующими под парламентом Грузии и отстранении 10 человек за разгон митингующих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении прессслужбы МВД Грузии.

"Генеральная инспекция МВД проводит расследование возможных правонарушений отдельными правоохранителями во время разгона", - говорится в сообщении.

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В рамках расследования на этом этапе отстранили 10 правоохранителей, которые принимали участие в силовом разгоне протестующих.

В действиях двух полицейских обнаружили признаки совершения уголовного преступления. Материалы на них будут направлены в Генпрокуратуру.

В беспорядках 20 -21 июня возле парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 стражей порядка. Полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.

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