Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Также делегация обращается к президенту и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Читайте также Зеленский о решении ПАСЕ: европейские партнеры нас не услышали

Как сообщалось, в среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".