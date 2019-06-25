Глава МИД Германии напомнил России о деньгах для Совета Европы, но забыл об Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем официальном заявлении относительно членства РФ в Совете Европы призвал РФ как можно быстрее сплатить свой членский взнос в организацию и избежал упоминания о действиях РФ в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мааса во вторник опубликовано на сайте немецкого дипломатического ведомства.

Маас поздравил компромиссное решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы и отметил, что Россия должна сделать "свой конструктивный вклад в этот компромисс".

"Мы будем и в дальнейшем напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя, став членом Совета Европы", - подчеркнул Хайко Маас. Он отметил, что к таким относится "скорейшее восстановление уплаты Россией членских взносов".

"Также к ним относится соблюдение Россией стандартов, выполнять которые она обязалась в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - добавил Маас.

Немецкий министр ничего не упомянул об агрессии РФ в Украине и оккупации Крыма, после которой российскую делегацию в 2014 году лишили полномочий в ПАСЕ.

Маас добавил, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого в соответствии с Уставом можно будет накладывать санкции на отдельные государства, когда они совершают неправомерные действия.

"Парламентская ассамблея играет здесь важную роль. Новые правила укрепят Совет Европы", - добавил министр.

Прошлой ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменили, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации, или наложить мелкие санкции. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.