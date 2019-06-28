Путин назвал либерализм "устаревшим", Туск жестко ответил

Президент Европейского Совета Дональд Туск в пятницу пристыдил Владимира Путина необычно резко, заявив, что он "категорически не согласен" cо словами главы РФ, который назвал либерализм "устаревшим".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Euractiv.

В интервью Financial Times кремлевский лидер сказал, что "либеральная идея" сейчас "конфликтует" с тем, чего хотят люди во всем мире.

"(Либералы) не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий", - сказал он, поскольку популистские движения получают поддержку в Европе и США.

Путин раскритиковал решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять более миллион беженцев в Германии как "кардинальную ошибку" и похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия, направленные на остановку потока мигрантов из Мексики.

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"Эта либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно, потому что их права как мигрантов должны быть защищены", - сказал он.

"Либеральная идея устарела. Она вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения".

Туск, находясь в Осаке на саммите G20, прокомментировал: "Я должен сказать, что я категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим", - сказал президент Европейского совета.

"Тот, кто утверждает, что либеральная демократия является устаревшей, также утверждает, что свободы устаревшие, верховенство права устаревшее и права человека устаревшие", - добавил он.

Это является "важнейшими и самыми трепетными ценностями" для европейцев, сказал Туск.

"Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными", - сказал Туск.