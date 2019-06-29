Правительственный кризис в Чехии: Земан отказался увольнять министра

Президент Чехии Милош Земан отказался подписывать правительственное представление на замену кандидатуры министра культуры, что может привести к выходу из коалиции социал-демократов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actualne.cz.

Конфликт возник внаслидок желание социал демократов назначить на должность министра культуры, который входит, Михала Шмарда. Соответствующее представление с освобождением действующего министра Антонина Станек и назначением Шмарда Земану направил премьер-министр Андрей Бабиш.

Однако Земан видмововся подписывать это представление. "Кто здесь президент? Президент - это тот, кто назначает и увольняет министров. Конституция не устанавливает срока для того, чтобы президент ответил на предложение обмена двумя министрами", - заявил он.

Вместе с тем, он выступает против замены министра, мотивируя это тем, что "Станек был мэром Оломоуц, а это очень культурный город".

Такой демарш заставил социал-демократов говорить о возможности выхода из коалиции. Впрочем, по словам Земана, даже в таком случае действует правительство устоять. "В таком случае социал-демократы просто осуществят коллективное самоубийство. Потому что они никогда не попадет к власти", - сказал он, добавив, что в таком случае их место в коалиции займут правая партия SPD.

На прошлой неделе парламент Чехии не собрал достаточно голосов для объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. Голосование прошло на фоне крупнейшего протеста во времена независимости, прошедшего в Праге. Протестующие требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша за злоупотребления грантами ЕС в пользу собственного бизнеса.

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