Пророссийская и прозападная коалиция в Молдове сделали шаг к формированию правительства

Проевропейская молдавская партия "Действие и солидарность" (PAS) 5 июня согласилась проголосовать за спикера парламента от пророссийской Партии социалистов (ПСРМ).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"PAS обязуется принять пакет законов по деолигархизации Молдовы, обеспечить правительство ACUM и освободить госструктуры, проголосовав за спикера, предложенного ПСРМ", - говорится в решении PAS, опубликованном на странице партии в Facebook.

Принятие такого решения вызвала необходимость "разблокировать политическую ситуацию в стране и дать Молдове законное и демократическое правительство". Выборы в Молдове состоялись еще 24 февраля.

PAS говорит, что решение "не основывается на доверии и партнерские отношениях с социалистами, но является единственным способом остановить диктатора". Партия надеется, что коллеги из партий "Платформа Достоинство и Правда" (DA) примут такое же решение "в интересах граждан".

Проевропейский блок ACUM (в который входят PAS i DA) на днях заявил, что готов проголосовать за избрание Зинаиды Гречаной на пост спикера парламента, но только после принятия пакета антиолигархических законов.

Партия социалистов и представители блока ACUM, напомним, уже несколько раз приглашали друг друга на переговоры. При этом ПСРМ настаивает на обсуждении полноценной коалиции с правыми партиями, в то время как ACUM заявляет о необходимости "деолигархизации" властных структур и не намерен формировать полноценную коалицию с ПСРМ.

Президент Молдовы Игорь Додон 22 мая дал депутатам две недели на формирование коалиции, пригрозив распустить парламент.

Читайте подробно в статье "С Додоном в коалицию: в Молдове готовят обновление власти при участии друзей РФ".