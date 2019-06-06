В Германии к пожизненному заключению приговорили медбрата за убийство 85 пациентов

В Германии приговорили к пожизненному заключению бывшего медработника Нильса Хегеля, которого признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

42-летний Нильс Хегель получил строгую форму пожизненному заключению в Германии, которая исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет отбывания наказания.

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По немецкому законодательству заключенный, приговоренный к пожизненному заключению, обычно может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении через 15 лет. Но если судья видит "серьезный проступок", условно-досрочное освобождение может быть отложено на неопределенный срок после этого периода.

Нильса Хегель изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в течение его работы медбратом в медицинских центрах в Нижней Саксонии.

Работая в клинике Ольденбурга в больнице Дельменхорст с 2000 по 2005 годы, Хегель намеренно вызывал остановку сердца у пациентов, вводя им лекарства. Затем он реанимировал их, чтобы завоевать всеобщее восхищение. Но во многих случаях ему не все удавалось, и пациенты умирали.

Ранее во время суда Нильс Хегель признался, что убил около сотни пациентов в нескольких больницах.