Убийство словацкого журналиста заказал россиянин, заявил исполнитель

Бывший военный Мирослав Марчек, подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, заявил, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Noviny.

Информацию о том, что заказчиком был иностранец, Марчек узнал от другого подозреваемого в убийстве Золтана Андруско. Об этом, как сообщает теленканал Joj, Марчек заявил в своих показаниях следователям 11 апреля этого года.

Ранее Марчек признался, что именно он стрелял в журналиста и его невесту.

Вот что Марчек отметил в своих показаниях: "Золтан Андруско сказал, что этот заказ является для одного его знакомого, русского, который плохо говорит на словацком. Он говорил, что господин является журналистом, и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся".

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Заметим, такие показы Марчека запутывают дело, ведь обвинение в приказе убить Куцяка было выдвинуто приближенному к власти мультимиллионеру Мариану Кочнеру.

Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 21 февраля 2018 года. Резонансное убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.