Стали известны условия коалиции пророссийской и проевропейской партий Молдовы

60 депутатов из блока ACUM и Партии социалистов Молдовы подписали коалиционное соглашение, по которому разделили должности спикера парламента и главы правительства, а также договорились о еще ряде решений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

ПСРМ и ACUM договорились: избрать депутата от ПСРМ Зинаиду Гречаный спикером парламента; проголосовать за заместителей председателей парламента, избрать постоянное бюро и создать комиссии; выбрать лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду премьер-министром.

Депутаты также намерены подписать декларацию о признании Молдовы захваченным государством; назначить местные выборы на 20 октября 2019 года; отправить в отставку главу Службы информации и безопасности; сменить главу Национального центра по борьбе с коррупцией; изменить закон "О прокуратуре", чтобы добиться отставки генпрокурора и назначить нового.

Также в документе указана договоренность вернуть пропорциональную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению; внести поправки в Избирательный кодекс для того, чтобы иметь возможность отправить в отставку членов Центризбиркома (ЦИК); отменить закон о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции; Продолжить возможность работать по патентам на 4 года.

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Партии договорились создать парламентские следственные комиссии, которые будут заниматься прояснением дел об отмывании денег и кражи миллиарда, а также отчуждения объектов публичной собственности; создать парламентскую комиссию, чтобы найти виновных в произошедшем 7 апреля 2009;

Кроме того, политики намерены внести поправки в закон "О службе государственной охраны", которые вернут службу под контроль президента; yазначить нового главу Службы безопасности голосами депутатов в парламенте.

Президент Игорь Додон также обязался сразу после назначения спикера парламента подписать приказ о назначении Майи Санду премьером; подписать декрет о создании правительства, а сразу после этого - принять присягу нового правительства.

Правительство под руководством Майи Санду обязалjcm принять изменения в закон "О государственных пенсиях", который позволит дважды в год индексировать пенсии, а также ввести в Молдове материнский капитал.

8 июня партии начали экстренное заседание парламента, чтобы сформировать руководство парламента и утвердить состав правительства.

В то же время Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый сегодня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.