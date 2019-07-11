У премьера Молдовы обвинили посла в контрабанде через Приднестровье

Советник премьер-министра Молдовы Маи Санду по вопросам внешней политики и стратегического планирования Владислав Кульминский потребовал отставки посла Молдовы в Австрии и ОБСЕ Виктора Осипова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Советник премьера в своем Facebook обвинил дипломата в том, что тот является одним из организаторов схем контрабанды сигарет через магазины duty-free в Приднестровье. Магазины открыли в 2015 году, когда Осипов был вице-премьером по реинтеграции.

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"Контрабанду сигарет контролировали молдавские власти. Это всегда был быстрый способ заработать для молдавских политиков, которые контролировали таможню, МВД, пограничников. Эти деньги шли на конверты министрам, депутатам и другим госчиновникам. В 2014 году через Приднестровье прошло 10 млрд сигарет. В 2015 году, после того, как Украина запретила экспорт сигарет через Приднестровье, Шор через группу депутатов в парламенте изменил закон, легализовав незаконный экспорт сигарет через магазины беспошлинной торговли в приднестровском регионе. Объемы контрабанды значительно увеличились в 2019 году — только в мае почти миллиард сигарет", — сказал Кульминский.

Он предложил закрыть магазины duty-free на территории Приднестровья, обсудить с украинской стороной совместный контроль приднестровского сегмента границы и открыть еще восемь совместных контрольно-пропускных пунктов, а также продлить мониторинговую миссию EUBAM.

Напомним, премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского.

Санду ранее обвинила предыдущее украинское руководство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией олигарха Влада Плахотнюка по обеспечению контрабанды и "коррупционных схем", которые "способствовали выживанию" сепаратистских властей Приднестровья.