Подозреваемый в кибератаке на налоговое ведомство Болгарии вышел на свободу

В Болгарии отпустили на свободу 20-летнего мужчину, задержанного ранее по подозрению в совершении хакерской атаки на Национальное налоговое управление, в ходе которой были похищены личные и финансовые данные миллионов жителей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на bTV.

Прокуратура Софии освободила задержанного днями ранее болгарина Кристиана Бойкова под подписку о невыезде.

Обвинение против Бойкова было переквалифицировано: вместо кибератаки на критически важный объект инфраструктуры ему вменяют обычный взлом информационной системы. IT-специалист вновь вернулся на работу, его начальство считает его невиновным. Следствие по делу о кибератаке продолжается.

Взлом базы данных Национального налогового управления Болгарии произошел 15 июля. В ходе кибератаки были похищены личные и финансовые данные более 5 млн жителей страны.

Министр внутренних дел Младен Маринов сообщил, что украденные данные хакеры прислали болгарским СМИ по электронной почте, зарегистрированной на российском сервере.

Он сказал, что кибератаки, вероятно, мотивированы шагом Болгарии с целью купить восемь новых истребителей Lockheed Martin F-16 за $ 1,256 миллиарда в США. Это крупнейшая военная покупка Софии после падения коммунизма.