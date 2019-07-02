Лидеры ЕС возобновят переговоры о новом руководстве блока

В первой половине вторника лидеры ЕС возобновят переговоры о назначении нового руководства Европейского союза после неспособности достичь договоренностей в воскресенье и понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главы государств и правительств Евросоюза начнут новый раунд переговоров во вторник в 11:00 по брюссельскому времени.

Саммит лидеров, который начался в воскресенье после обеда и завершился в понедельник утром, не смог сойтись на кандидатурах нового руководства, в частности, президента Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, несмотря на то, что переговоры были рекордными — продлились почти 20 часов.

О решении приостановить работу саммита стало известно после того, как стали публичными детали пакетной договоренности о назначении.

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По данным СМИ, обсуждался вариант, по которому Франс Тиммерманс будет назначен главой Еврокомиссии, Кристалина Георгиева — президентом Европейского совета, а Маргарет Вестагер или Шарль Мишель — главой внешнеполитического ведомства ЕС.

Однако уверенности, что эти кандидатуры будут утверждены, нет. Премьер Болгарии Бойко Борисов накануне заявил, что кандидатура Георгиевой уже не обсуждается.

Лидеры находятся под давлением жестких временных ограничений. Параллельно с саммитом в Брюсселе 2 июля в Страсбурге открывается первая сессия Европарламента нового созыва, на которой евродепутаты должны утвердить кандидатуру главы парламента.

Ожидается, что голосование за нового главу ЕС состоится 3 июля.