Два доминанта, не получившие топ-должностей в ЕС, станут заместителями главы ЕК

Ключевые кандидаты от социалистов и либералов, голландец Франс Тиммерманс и датчанка Маргрет Фестагер, займут должности заместителей президента Еврокомиссии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил журналистам в Брюсселе президент Европейского совета Дональд Туск.

Туск отметил, что это решение не является компетенцией лидеров ЕС, но дал понять, что оно было частью договоренностей.

"Европейский совет принял во внимание решение Урсулы фон дер Ляйен номинировать Франса Тиммерманса и Маргрет Фестагер первыми вице-президентами Еврокомиссии", - заявил он, представляя кадровые решения, принятые лидерами государств-членов Евросоюза.

Заметим, несколько дней назад Тиммерманса рассматривали в качестве ключевого кандидата на должность президента ЕК, но не удалось достичь согласия государств-членов по этому поводу. Маргрет Вестагер еще во вторник утром претендовала на то, чтобы возглавить внешнеполитическую службу ЕС, но в течение дня эти планы также потеряли актуальность.

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Как сообщалось, во вторник вечером бельгийского премьера Шарля Мишеля утвердили на должности президента Европейского совета.

Также лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию. Эту номинацию получила немка Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, стало известно, кто возглавит внешнеполитическую службу ЕС вместо Могерини.

Между тем, два последних назначения еще должны пройти утверждение в Европейском парламенте.