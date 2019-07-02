Топ-должности в ЕС утвердили почти единогласно, Меркель воздержалась

При голосовании по утверждению будущего президента Евросовета и номинирования на другие руководящие должности в Европейском союзе удалось достичь консенсуса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил журналистам в Брюсселе президент Европейского совета Дональд Туск.

Он отметил, что после нескольких дней переговоров удалось достичь такой конфигурации, которая удовлетворила бы всех лидеров ЕС.

"5 лет назад (при утверждении Юнкера на пост президента Еврокомиссии) было несколько голосов против. Сейчас не было ни одного голоса против. Хотя Ангела Меркель воздержалась при голосовании за президента Еврокомиссии, она поддерживает это назначение", - подчеркнул Дональд Туск.

Как сообщалось, во вторник вечером лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию. Эту номинацию получила немка Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, стало известно, кто возглавит внешнеполитическую службу ЕС вместо Могерини.

Между тем, эти назначения еще должны пройти утверждение в Европейском парламенте.

Также бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на должность президента Европейского совета, на место Туска.