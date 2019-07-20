ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Европейский суд по правам человека завершил разбирательство по делу Натальи Седлецкой против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой хотели получить доступ к данным телефона журналистки, и теперь перешел к стадии вынесения решения.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

Этот этап может продолжаться в течение года или полутора, заявил адвокат Седлецкой Сергей Заяц.

"Европейский суд завершил стадию коммуникации в деле. Это часть производства, когда стороны имеют возможность обменяться комментариями. В дальнейшем по предоставленным сторонами материалам и комментариям суд принимает решение. Как правило, этот период растягивается на год-полтора", - говорит Заяц.

По аналогии с украинской системой судопроизводства, которую приводит защитник журналистки, "Европейский суд будто в совещательной комнате - он спросил стороны о том, что было важным или непонятным, а теперь оценивает позиции сторон".

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Кроме того, как отметил Заяц, термин в полтора года на принятие решения является на самом деле "сжатым для ЕСПЧ термином".

"Сейчас секретариат готовит текст решения - как правило, это конкретный опытный юрист суда. Он готовит проект решения, согласовывает его с судьями, причастными к рассмотрению дела. Затем происходит сложная процедура согласования внутри суда. И уже потом суд выносит решение и сообщает о нем сторонам", - пояснил адвокат.

Он добавил: "Можно сказать, что сейчас счет 2:0 и борьба идет за последнее очко. Первое мы взяли, когда суд применил правило 39 на месяц. Второе - когда меры были применены бессрочно. Сейчас решается дело по существу. Но уже сейчас это дело имеет влияние на нашу действительность".

Европейский суд начал рассмотрение дела Седлецкой по сути в конце ноября. С тех пор он получил комментарии сторон от обеих сторон.

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В октябре ЕСПЧ бессрочно запретил следователям получать данные с мобильных телефонов автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой: следователи ГПУ не имеют права реализовывать доступ к любым данным с телефона журналистки, пока не получат от ЕСПЧ другого сообщения. При этом суд рассматривает полную жалобу Седлецкой "в приоритетном порядке".

Это решение ЕСПЧ стало вторым в истории суда, когда "Правило 39" было применено по статье 10 Конвенции ( "Свобода выражения мнения"), и первое дело, в котором говорится о защите журналистских источников.

Такое решение в ЕСПЧ вынесли вскоре после того, как защита журналистки подал в суд полный текст жалобы и обращения о продлении ограничительных мер. Первые временные ограничительные меры в жалобе журналистки были вынесены судом 18 сентября и действовали один месяц.

В обращении Седлецкая просила суд остановить сбор Генеральной прокуратурой Украины ограниченного перечня информации с ее телефона за период в 17 месяцев. Разрешение на сбор этой информации следствию выдал Апелляционный суд Киева 18 сентября 2018 года.

В тот же день Европейский суд по правам человека указал правительству Украины, что оно должно обеспечить удержание органов власти от доступа к любым данных с телефона журналистки.

25 сентября в Генпрокуратуре сообщили, что по требованию ЕСПЧ остановили процедуру получения информации с мобильного Натальи Седлецкой, но на вопрос, передал ли уже оператор запрашиваемые данные, ответа не предоставили.

Аналогичное решение Генпрокуратура приняла и по журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских, разрешение на получение данных с телефона которой ранее дал следователям украинский суд.

Доступ к массиву данных с телефонов журналистов за период в 17 месяцев вызвал широкую критику украинских и международных антикоррупционных, правозащитных и журналистских сообществ, дипломатов и правительственных организаций, которые назвали объем этого массива чрезмерным.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что следствие не требует от оператора мобильной связи каких-то данных журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, кроме дат их пребывания в зоне действия вышки мобильной оператора у здания НАБУ, что позволит ГПУ раскрыть преступление.